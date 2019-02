Norra luureamet hoiatab Huawei eest

«Tegutsejat nagu Huawei võidakse koduriigist mõjutada kuniks Hiinal on luureseadus, mis nõuab eraisikutelt, ühendustelt ja firmadelt koostööd Hiinaga,» lisas ta.

Mitu riiki on julgeolekukaalutlustel keelanud Huawei 5G tehnoloogia kasutamise ning Norra uurib viise 5G võrgu haavatavuse vähendamiseks.

«Mis meid puudutab, siis on asi õigusraamistiku sisseseadmises, et kaitsta kriitiliseks peetavat taristut,» ütles justiitsminister Tor Mikkel Wara samal pressikonverentsil.

«Milline see õigusraamistik saab olema ja mida see katab, ongi see, mille kallal praegu töötame,» lisas ta.