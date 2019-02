Kirstust välja ja kohe tagasi: see imemobiil on surnud juba enne müüki

Esiteks pole vähimatki kahtlust selles, et tegemist raudselt kõige uhkemalt pakendatud mobiiliga, mida minu silmad näinud. Suur must karp, kolme peaga mao kujutisega vapp kaanel veelgi süsimustamana ilutsemas, kontuuridki sisse pressitud. Suursugune, uhke, ehk isegi mausoleumlik.

Viimati märgitud tunne saab veelgi kinnitust kohe, kui seadme enda kätte haaran. Tohutu kolakas, teravad nurgad nagu 8 aastat vanal Sonyl, ikka veel 16:9 suhtega välisküljed, raske ja raskepärane. Need on mu esimesed muljed ja need pole sugugi meeldivad.

FOTO: Aivar Pau

Kui telefon pärast tarkvaravärskendusi juba pildi ette on võtnud, siis ma veidi leebun, aga saan kohe ka uuesti kurjaks.

Leebun võimsate sisseehitatud stereokõlarite peale, mis ekraani kahes servas mobiili kohta vägagi korralikku ja stabiliseeriud heli tekitavad. Kui keegi seda seadet tõesti kaua käes jõuab hoida, siis vägagi kasulik nähtus.

Leebun ka mittekumera IGZO ekraani ja selle sära ning teravuse peale (sagedus koguni 120 Hz, eredus kuni 645 nitti) – parimad näitajad maailmas ja ega tavakasutajal nende näitajatega midagi peale polegi hakata. See on ju mobiil mängijatele, nii hea stereoheli kui mängimiseks sobilik lame ja erk ekraan on vägagi olulised näitajad. Lisaks sellised kõrvalnähtused nagu IP67 standardile vastav veekindlus, juhtmevaba laadimine ja üleni klaasist korpus.

FOTO: Aivar Pau

Aga kui ma näen, et sellel tuttuuel seadmel polegi peal uusim Android Pie vaid eelkäija 8.1, et selle põhikaamera on suuteline tegema vaid 4:3 suhtega fotosid, et puudub eestikeelne menüü ja et selle seadme hind on koguni 800 eurot ja selle raha eest saab vaid 64GB salvestusmälu, siis… Jah, just, pikka pidu on üsna keeruline ennustada. Kui just hind 400 peale ei lange.

Ka Snapdragon 845 kiibi (kah mitte kõige uuem) ja Adreno 630 graafikaprotsseori (umbes aasta vana) pärast ei ole suurt mõtet hakata ostma hirmkallist spetsiifilist telefoni. Isegi kui sellel on RAMi koguni 8GB ja aku mahutavus 4000 mAh.

Põhikaameral on küll 12-megapikslist Sony toodetud IMX põhiobjektiivi (lainurk ja telefoto), kuid selle optiline pildistabilisaator töötab silmatorkava viivitusega ning - nagu märgitud - puudu on kõige tavalisem 16:9 suhe.

Mis võib siiski selle telefoni ostjate hulgale lootust anda, on asjaolu, et Razeri tarkvaraplatvormil (Synapse, Chroma ja Cortex) on üle maailma kokku üle 50 miljoni kasutaja ning kõigi nendeni võib jõuda ka osavalt suunatud turundus. Ka Razeri mängurite lapakad on ju vägagi tuntud.

Razeri peakontorid on San Franciscos ja Sinauris, ettevõte asutati 2005. aastal, esimese mobiili andis ta välja aasta tagasi.

Kogu tehniline spec on selline:

Processor & Cooling:

Qualcomm® Snapdragon™ 845 (2.80 GHz) with Adreno 630 GPU, Vapor Chamber Cooling

System Memory:

8 GB (LPDDR4X)

Storage – Internal:

64 GB UFS

Storage – External:

SIM + micro SD slot (up to 1TB)

Display:

5.72-inch IGZO LCD 1440 x 2560

120 Hz, Wide Color Gamut

UltraMotion™ Technology

Corning Gorilla Glass 5

Multi-touch

Anti-Fingerprint Protection

Rear Cameras:

12 MP AF f1.75 Wide with OIS

12 MP AF f2.6 Telephoto

Dual PDAF (Phase detection Autofocus)

Dual tone, dual LED flash

Video: Up to 4K video recording with stereo audio

Front Camera

8 MP FF f2.0

1080p Video

Sound

Stereo front-facing speakers

Dual Amplifiers / Dolby Atmos Technology

USB-C to 3.5 mm Audio Adapter with 24-bit DAC

Power

4,000 mAh Li-Po battery

Qualcomm QuickCharge 4.0+

Wireless Fast Charging

Wireless

802.11 a/b/g/n/ac

Dual-band (MIMO), Antennae 2×2

Bluetooth 5.0

Logo

RGB Illuminated Razer Chroma Logo

Bands

GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: 1/2/3/4/5/8

FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/26/28/29/30/32/66/71

TDD LTE: 38/39/40/41/48

TD-SCDMA: 34/39

LAA: 46

4×4 MIMO: 1/2/3/4/7/30/38/48/66

Speeds

Up to 1.2 Gbit/s (Cat18)

Water Resistance

IP67

Size

158.5 mm x 78.99 mm x 8.5 mm

Android Version