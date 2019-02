Eesti Geenivaramu kinnitab: eestlaste DNAd me politseiga ei jaga

«Eesti Geenivaramu tööd reguleerib inimgeeni uuringute seadus, mis sätestab väga selgelt kellel on õigus andmetele ligi pääseda ja kellel mitte. Geenivaramu kasutamine tsiviil- või kriminaalprotsessis tõendite kogumiseks või jälitustegevuseks absoluutselt keelatud. Samuti ei saa neid andmeid kasutada kindlustusfirmad ega tööandjad,» kinnitas Postimehele Eesti Geenivaramu esindaja Annely Allik.

Allik märkis, et geeni- ja terviseandmeid säilitatakse Eesti geenivaramus kodeerituna ehk isikustamata kujul ja teadusuuringutes kasutatakse vaid geenidoonorite anonüümseid andmeid.

Geenivaramul on olemas siiski ka andmete tagasikodeerimise võimalus ja neid juhte sätestab inimgeeniuuringute seadus. «See on vajalik muuhulgas selleks, et geenidoonor saaks tutvuda tema kohta geenivaramus hoitavate andmetega, kui ta seda taotleb,» rääkis Allik.

Väljaande The Guardian kirjutas täna, et tuntud DNA-testimise ettevõte FamilyTree DNA otsustas jagada andmeid föderaalse õiguskaitsevahendiga ja see tähendab, et uurijatel on juurdepääs geneetilisele teabele, mis on seotud sadade miljonite inimestega.