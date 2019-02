Kas jääme tõesti YouTube’ita – Euroopal on 9 päeva üliolulise kokkuleppe saavutamiseks

Täpsemalt käib kõnealuse autoriõiguse direktiivi kontekstis jutt sellest, et näiteks YouTube peab võtma kasutusele meetmed, et sinna ei laaditaks üles piraatvideoid, mille eest on selle loojatel jäänud autoritasud saamata. Ning üldjootes ongi selline tehniliselt lihtne meede ongi tõstnud internetiplatvormid tagajalgadele ja löönud Euroopa riigid kahte leeri, mida juhivad Saksamaa ja Prantsusmaa.

«Me peame autoriõiguse reformis kokkuleppe jõudma 14. veebruariks. Viimane triloog (läbirääkimised parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel – toim) pidi toimuma 31. jaanuaril, kuid nõukogu tühistas selle, kuna kahe suure liikmesriigi vahel on tekkinud ületamatu vastuseis ning nende ümber moodustunud parlamendigrupid ähvardasid kujuneda blokeerivaks vähemuseks,» tõdes eile Brüsselis parlamendi autorõiguse raportöör, konservatiiv Axel Voss.

Viimased triloogid on nüüd planeeritud järgmise nädala esmaspäevaks või teisipäevaks ja nendes on arutusel just platvormidele päitseid pähe panev direktiivi artikkel 13. Kui kokkuleppele ei jõuta, siis ametisolev parlament selle reformiga enam hakkama saada ei jõua – uued valimised on juba 23.-26. mail.

«Olukord on tõesti keeruline. Iga ettepanekut ootab autoriõiguste eest võitlejate poolne blokeerimine. Pikki tunde on kulutatud ainuüksi sellele, millised on ühe koma mõjud ühes eelnõu tekstis olevas lauses.» sõnas Voss.

Ta arvas siiski, et kui parlamendi kolm suuremat erakonda näitavad järgnevatel nädalatel üles loovust, siis on võimalik seaduse tekstis veel selle parlamendi koosseisuga kokkuleppele jõuda. Ilma artikkel 13ta ei tule autoriõiguse reform tema hinnangul kõne alla.

Lühidalt vaieldakse täna veel selle üle, kas Euroopa enda väikesed platvorme peaks lööma sama rangete reeglitega nagu üleilmseid tehnogigante, kellel on tohutult vahendeid mis iganes tehniliste laheduste loomiseks.

Seda, et autorite õigusi tuleb internetiajastul lõpuks ometi kaitsma asuda, ei vaidluste muidugi keegi. Arutuse all pole enam seegi, kas seda tuleks pidada tsensuuriks, kui kasutaja üleslaaditav sisu blokeeritakse platvormi poolt juba enne avaldamist, kuna sellel on illegaalsuse viitavaid omadusi.

Euroopa Liidus on e-äri direktiiv kehtinud juba 18 aastat ja kui me vaatame, kuidas platvormid on selle aja jooksul arenenud, siis näeme, et oleme jõudnud seisu, kus igaüks võib neisse üles laadida mida iganes ning kannatajaks on just autorite õigused.

«Just sellele trendile me reformiga praegu vastame. Tahame anda loojatele võimaluse, õiguse ja kaitse neis platvormides ning ka kindluse, et nad saavad oma töö eest õiglast tasu. Autoriõigused on intellektuaalse omandi väga oluline osa ja need õigused peavad olema kaitstud,» sõnas Axel Voss.

Google ja Facebook tagajalgadel

YouTube’i omanik Google ja Facebook on loomulikult alustanud mastaapselt Euroopa plaanidele vastu seisma. Google ähvardas alles hiljuti Euroopa elanikke lausa suurest osast YouTube’i sisust ilmajäämisega.