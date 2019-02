Europarlamendi saadik Huawei kasutamisest: «Give me a break!»

«Kui me räägime turvalisest infrastruktuurist 5G kontekstis, siis Austraalia, Uus-Meremaa, Norra, USA, Kanada ja Suurbritannia on avaldanud tõsist muret, et Hiina ettevõtte Huawei tooted võiksid olla tulevikuvõrkude selgrooks,» rääkis täna Brüsselis ajakirjanikele Reinhard Bütikofer, kes on ühtlasi parlamendi tehisintellekti puudutava aruande variraportöör.

Austraalia lähtus oma otsuses näiteks sellest, et iga Hiina ettevõte ja kodanik peab riikliku julgeolekuseaduse kohaselt jagama nõude laekumise korral kogu talle teadaolevat infot Hiina julgeolekuasutustega. Austraalia otsus Huawei toodete kasutamisest loobumise kohta tugines just sellele seadusesättele – nad ei kasuta teenuseid ettevõtetelt, kellel on selliseid kohustusi.

«Kuid Hiina seadused ütlevad lisaks, et Hiina ettevõtted e tohi oma kliendile öelda, et tema kohta on julgeolekuasutustele infot jagatud. Lõpetage ära! (Give me a break - toim) Kui see on reegel, siis ma ei arva, et me peaksime toitma fantaasiat, et suudame tagada meie julgeolekut ja turvalisust sellise tehnoloogiaga meie süsteemide keskel,» oli Bütikofer oma seisukohas väga selge.

Euroopas on Hiina ettevõtete toodete kasutamise teema lõpuni arutamata. Neile võrkudele hakkavad ühtlasi tuginema tehisintellektiga varustatud süsteemid.

Euroopa Komisjoni digivolinik Andrus Ansip on turvakahtluste laviini alla sattunud Huawei teema toonud kõrgeimal tasemel kogu Euroopa Liidu tasandile ning nimetanud Hiina tehnoloogiaettevõtteid mureks, mis ohustavad kogu liidu tööstust ja turvalisust.

«Kas me peaksime olema mures Huawei ja teiste Hiina ettevõtete pärast? Jah, me peame olema murelikud, kuna nad on kehtestanud reeglid, mille kohaselt peavad IT-ettevõtted tegema koostööd luureasutustega. Jutt käib ju kohustuslikest tagaustest, mille vastu ma olen kogu aeg olnud,» ütles komisjoni asepresident Ansip ühel pressikonverentsil Brüsselis.