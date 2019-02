Oluline muudatus: Tele2 vahetab kõik mobiilipaketid välja

Kõige raskema valiku ees on eraklientidest nähtavasti praegused Multipakett 4.1 kasutajad. Neil on praegu 17,99 euro eest kasutada kuus 12 GB internetti, sellest 7 GB ELis.

Ühelt poolt oleks neil võimalus võtta 12-eurone kuupakett Vabadus 8, kuid see tähendab suurt kaotust kasutatava interneti mahus. Järgmine valik on aga juba pakett Piiramatu vabadus, mis sisaldab 21 euro eest piiramatut internetimahtu Eestis ja 10 GB internetti ELis. Saadaval on ka 15-eurone pakett vabadus 100 Eestis (100 GB internetti kuus Eestis), kuid see ei sisalda interneti kasutamist EL-is.