Lekked: selline on Samsungi selle aasta tippmobiil

Postimees on sündmust Londonis kohapeal kajastamas, ent hetkel paneme kokku kõik infolekked ja kuulujutud selle juubeliseadme omadustest. Tänavu möödunud ju 10 aastat päevast, mil Samsung andis välja oma esimese S-seeria tipptelefoni.

Üsna kindlalt tuleb esitlemisele kolm mudeli versiooni S10E, S10 ja S10+ ning viimasest lisaks nähtavasti ka esimene 5G-versioon.

Mida tänaseks ennustatud on? Esiteks sälgu- ehk kulmuteema – see on see kasutu ala avaekraani ülaosas, kus asuvad kuular, lähedussensor ja selfi-kaamera. Pea kõik fotod räägivad kindlalt seda, et Samsung on vähemalt kaameraava viinud ära täiesti paremasse nurka ja seda kõigi kolme mudeli puhul:

Tundub ka, et ekraani ülemine ja alumine must servaala on läinud veel kitsamaks ja nii on puutetundlikku ala saadu eelkäijaga võrreldes veelgi juurde.

Vägagi oluline uuendus või õigemini tagasiminek tundub olevat ka asjaolu, et vähemalt ühel S10 versioonidest (tõenäoliselt väikseim S10e) ekraan ise ei ole enam kumerate servadega - nö edge-lahendus on kadunud. See peaks eriti meeldima näiteks mänguritele, kuna peegeldused ja kumerused on selle tegevuse juures pigem vastunäidustatud.

S10e puhul on arvatud, ekraani suuruseks saab olema 5,8 tolli ning värvivalikus on valge, must ja roheline. Põhikaameral paistab piltide põhjal olema kaks objektiivi, nii et hägustatud taustaga fotosid saab jätkuvalt edukalt teha. Aku mahutavuseks on sellel versioonil 3100 mAh ning sõrmejäljelugeja on paigaldatud sisselülitamise nupu sisse. Veel: RAM 6GB, ROM 128GB ning hind 750 eurot.

Kui siit hüpata suurima versiooni ehk S10+ peale, siis selfie-kaameraid on sellel kaks (ikka bokeh-efekti tarvis) ning ka need on paigutatud esiekraani paremasse ülanurka. Põhikaameraid on nii S10’l kui S10+’il kolm nii et kuulujutud neljast kaamerast ei paista selle S10 ühegi versiooni puhul tõele vastavat.

Samsung Galaxy S10+



- 6.4" AMOLED QHD+

- Quad Main / Dual Selfie Camera

- In-Display Fingerprint Sensor

- 3.5mm Audio Jack pic.twitter.com/aQK6rSrbEP — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) December 4, 2018

On arvatud, et S10+ võib vingeima versiooni puhul omada koguni kuni 1TB sisemist salvestusmälu ja operatiivmälu võib küündida isegi 10Gbni, aku mahutavuse tipp-pakkumiseks on hetkel 5000mAh. Ekraani diagonaal peaks seadmel olema vägagi suur 6,7 tolli.

Sõrmejäljelugeja on neil kahel versioonil - S10 ja s10+ -paigaldatud ekraani alla, nagu eelkäijal S9-lgi. Selle tootjaks on uutel mudelitel Qualcomm ning parema reageerivuse ja turvalisuse saavutamiseks kasutab see nüüd ultraheli tehnoloogiat. Paraku välistab selline lahendus ekraanikaitse(kilede) kasutamise.

Loomulikult on kõik kolm versiooni USB-C sisendiga kiirlaadimise funktsiooniga, säilinud on sisend kõrvaklappide jaoks ning ekraanitehnoloogiaks on ikka AMOLED.

S10 FOTO: All about Samsung

Mis tarkvarasse puutub, siis on rohkelt kõneainet tekitanud uus rakendus nimega Samsung Blockchad Keystore – ehk siis virtuaalne rahakott krüptoraha, näiteks Ethereiumi tarvis. Päris kindlasti enamus inimesi krüptorahadega jännata ei taha, nii et meie sellel teemal pikemalt ei peatu.

Küll aga hindadel. Nagu eespool öeldud, võib tagasihoidlikuim S10e maksta 779 eurot. Tavaline S10 peaks saama alguses külge hinnalipiku 929 eurot (suurema mäluga variandid kuni 1179 eurot) ja suurim S10+ kuni 1299 eurot.

Kuid me oleme sisenemas viienda põlvkonna mobiilsidetehnoloogia ehk 5G ajastusse ning võib üsna kindel olla, et S10+ tuleb välja ka 5G toega versioonina. Selle hind võib olla koguni 1599-1800 eurot.

Tehnilises võrdluses peaksid olema näitajad järgmised: