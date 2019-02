Telia tehnoloogiablogis Digitark avati digikoristuse päeva raames ka spetsiaalne kalkulaator, kuhu iga koristuspäeval osaleja sai sisestada andmemahu, palju ta hinnanguliselt plaanib oma seadmetest digipürgi kustutada. Kokku hindasid osalejad, et puhastavad oma seadmeid ligi miljoni gigabaidi (GB) ehk ühe petabaidi ulatuses. See on väga suur hulk mistahes andmeid, olgu see siis teisendatud tekstifailideks, piltideks või videoks.