Idufirma palkas mõne kuuga 100 töötajat

Viimase nelja-viie kuu jooksul on Monese palganud ligi 100 uut töötajat, pea pooled neist alustasid tööd Tallinnas TGelliskivi loomelinnakus, kus asub Monese suurim kontor. Hetkel töötab Moneses kokku 230 inimest.

Ettevõtte teatel on see alles laienemise algus, kuna käesoleva aasta jooksul plaanib ettevõte oma töötajate arvu enam kui kahekordistada ja kasvada 500 töötajaga ettevõtteks. Uusi ametikohti luuakse nii arendus-, turundus- ja tootemeeskondades kui ka klienditeeninduses, finantsjuhtimise- ja regulatiivse järelevalve meeskondades.

Monese juht ja asutaja Norris Koppel ütles, et soovib Eestit näha kohana, kus kohtuvad tipptegijad üle maailma, kus luuakse essents, mis viiakse seejärel üle maailma taas laiali.

«Palkame alati rõõmuga siinseid inimesi, aga kuna praegu napib siin globaalse haardega tootearenduse tellijaid, siis ei ole hetkel piisavalt kohalike spetsialistide järelkasvu. Monese kaasab oma tiimidesse maailmatasemel tipptalente, et siin uudset oskusteavet luua,» sõnas Koppel.

Moneses on hetkel pakkumisel 19 eri ametit, mis tähendab, et huvipakkuvate oskuste skaala on tavapärasest laiem. Iga töötaja saab omale kaasa Monese aktsia optsiooni.