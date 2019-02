Jahmatav avastus: Tallinna piletisüsteem müüb sõiduõigust ka rahatu pangakaardiga

Uurime Ridangolt sedagi, et miks pole nende piletimüügiterminalid pankade kaardikeskusega pidevas ühenduses, nagu see on kõikjal kauplustes, restoranides, tanklates ja mujalgi.

«Offline režiim võimaldab reisijatel sõidukisse sisenemise muuta kiiremaks ja vältida järjekordi pileti soetamisel. Lisaks hoiab offline režiimis tehingute teostamine ära võimalikke levi kõikumisest tulenevaid tõrkeid,» selgitab Põldver.

Kõik, kes poes viipekaardiga maksnud, teavad muidugi, et ka see protsess toimub hetkega. Seega võib ainsaks tõsiseltvõetavaks põhjuseks pidada tõesti seda, et Ridango kaarditerminalid pole ühendatud piisavalt kiire mobiilse andmesidega.

Ka väidab Ridango, et sellise protsessi pole välja mõelnud tema vaid kaardiorganisatsioonid. Protsess kandvat nime Mass Transit Transaction.

Pank: «esimese sõidu risk» on tõesti olemas

LHV kaardimaksete tootejuht Indrek Kaljumäe ütles Postimehele, et offline-tehingute kasutamine piletisüsteemis tähendab tõesti seda, et ühistranspordi teenuse pakkujale jääb «esimese sõidu risk» ehk sõitja lubatakse ühissõidukisse ning kui hiljem selgub, et kaardiomanik jääb sõidu eest võlgu, siis piletiraha kätte ei saa.

«Võimalike lahenduste hulgast on täna toimiv variant sõitja jaoks kõige sõbralikum ning võimaldab inimestel mugavalt ja liigsete takistusteta heasoovlikult ühistranspordiga sõita,» rääkis Kaljumäe.

Tema kinnitusel olevat tegemist lahendusega, mida kasutab ka näiteks metroo Londonis ja tasulised kiirteed. Tallinnas peavad aa pileteid ostma ainult need, kes siia sisse kirjutaud pole. Kõik piletimüügiautomaadis kõikjal maailmas kontrollivad muidugi alati, kas kliendil on kontol tehingu jaoks piisavalt raha ja broneerivad selle hetkega.

Mis puutub selles, kas pileteid müüakse siis, klient on oma kaardiga üldse viipemaksed lubanud, siis sõltub kõik sellest, millise panga klient olla.

Swedbank kirjutab selle info otse kaardikiibile ning kui klient on viipemaksed internetipangas keelanud, siis sellise kaardiga ka piletit osta ei saa. LHV puhul jöetakse see info aga panga infosüsteemidesse ja seega saab pileteid viipemaksega ostab ka siis, kui klient on need keelanud.

Mis on offline-makse?

Offline-maksed jagunevad laias laastus kaheks:

Tehing saadetakse ilma kaardi väljastanud panga kinnituseta arveldamisele ja loodetakse, et kaardi väljastaja ei lükka seda tagasi (nt ostud lennukis, kus puudub andmeside) Tehing tehakse hiljem kaupmehe/vedaja enda algatusel ja küsitakse kaardi väljastaja kinnitus tehingule. Selline tehing on küll tehniliselt kinnitatud kaardi väljastaja panga poolt aga puudub ümberlükkamatu alus tehingu õiguspärasuses, mis jätab teoreetilise võimaluse tehing vaidlustada. See on versioon, mida kasutatakse Tallinna ühistranspordi lahenduses.

Kuidas toimib Tallinna piletimüügisüsteem pangakaardiga makstes:

1. Sõitja siseneb bussi ja viipab pangakaardiga:

2. Validaator loeb kaardiandmed ning kontrollib, ega kaardi kasutamine ei ole peatatud (nt võlgade tõttu). Kui kaart sobib, saab sõitja vastuse, et kõik on korras ja pilet on ostetud, kuid veel ei kontrollita, kas raha on kontol. Kui aga selgub kaardi kontrollimisel, et see on nn mustas nimekirjas, siis annab validaator vea ning sõiduõigust ei saa.

3. Raha olemasolu ei kontrollita kohe, sest see võtaks asjaosaliste väitel liiga kaua aega ja tekiks järjekord bussi sisenemisel. Kõik pangakaartide andmed ühistranspordist saadetakse tsentraalsesse süsteemi, kus tehakse kontrolltehing, kas viipemakse on kaardi väljastanud panga keskses süsteemis lubatud ja kas kaart on kehtiv. Raha kaardilt veel maha ei lähe.

4. Igal õhtul arvutab tsentraalne süsteem igale kaardile sõidetud sõitude eest parima hinna (ühekordne pilet vs päevapilet) ning püüab summat kontolt maha võtta:

* Kui kaart on kehtiv, viipemakse toimib ning raha olemas, siis arveldatakse sõidud ära

* Kui aga viipemakse on endiselt keelatud või puuduvad vahendid, siis teenusepakkuja tasu ei saa ja rahapäring läheb nn võlamenetlusse

5. Kui võlamenetlus lõppeb ja selgub, et tasu ei ole võimalik saada - kaardiga seotud pangakonto on miinuses -, siis lisatakse kaart varem nimetatud peatatud kaartide nimekirja ning järgmine kord, kui sõitja soovib sama kaardiga ühistransporti kasutada, siis validaator annab vea ega võimalda sõidu eest maksmist.

Tallinna linnavalitsuse veebileht väidab aga jätkuvalt, et kontol piisava raha puudumisel piletit osta ei saa ning validaator andvat selle peale vastuse, et puudub sõiduõigus: