Brüssel valmistub valimiste eel Venemaa väärinforünnakuteks

«Miks me peame valimiste kaitsmisest rääkima? Me elame hübriidohtude ajastul, nii riiklikud kui valitusvälised tegutsejad üritavad seista vastu meie väärtustele, majanduslikele ja poliitilistele huvidele, ka elustiilile. Paljud neist põhinevad meie nõrkuste otsimisele,» ütles sel nädalal Brüsselis peetud seminaril Euroopa välisteenistuse strateegilise kommunikatsiooni üksuse asejuht Jurgis Vilcinskas.

Vilcinskase sõnul on valimistes saanud selles valguses kriitiline infrastruktuur – nagu gaasijuhtmed või veesüsteemid.

«Välisteenistuse üheks eesmärgiks on jälgida neid «pahu poisse ja tüdrukuid», kes üritavad vastu seista meie demokraatiatele,» märkis ta ja lisas, et teabekanalid on seejuures üks ilmsemaid keskkondi, kus nõrkusi otsitakse.