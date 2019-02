Pedofiil pääses Taxify rooli

Kriminaalasi nr 1-07-1213

KOHTUOTSUS

Eesti Vabariigi nimel

30. 01. 2007

Viru Maakohtu

kohtunik Tiit Kullerkupp

sekretär Aile Siil juuresolekul

kaitsjad Küllike Namm

prokurör Ain Tali osavõtul

arutas kinnisel kohtuistungil 30.01.2007 Rakvere kohtumajas kriminaalasja

kokkuleppemenetluses.

Süüdistatav HANNO SAAREMETS:

Elukoht xxxx, Isikukood 36802165223, Eesti Vabariigi kodanik

keskharidus , töökoht xxxx, kriminaalkorras karistamata,

väärteokorras karistatud 3 korda

Tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 21.11.2006; tõkend vahi all pidamine alates 23.11.2006 Süüdistuses KarS § 145; 182 järgi.

Hanno Saaremetsa süüdistatakse selles, et tema, täisealisena ajavahemikul juuli kuni oktoober 2006. a. oma elukohas xxxx astus korduvalt suguühendusse teadvalt nooremate kui neljateistaastaste isikute X X (sünd.: xxxx) ja X X (sünd.xxxx).

Seega, Hanno Saaremets, astudes korduvalt suguühendusse teadvalt nooremate kui neljateist aastaste isikutega, pani toime KarS § 145 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

-selles, et tema, tema täisealisena ajavahemikul juuli kuni oktoober 2006.a. oma elukohas xxxx pakkus teadvalt noorematele kui kaheksateistaastastele isikutele X X ja X X alkohoolseid jooke.

Seega Hanno Saaremets, kallutades teadvalt nooremaid kui kaheksateist aastaseid isikuid alkoholi tarvitamisele, pani toime KarS § 182 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Tsiviilhagi esitatud kannatanu X X seadusliku esindaja X X poolt summas 110000 (ükssada kümme tuhat) krooni.

KarS § 145 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 73 lg.1,2 alusel pöörata koheselt täitmisele 4 (neli) kuud vangistust. Vangistuse kandmise aja alguseks lugeda 21. november

2006.a. Ühe aasta kahe kuu vangistuse kandmisest vabastada Hanno Saaremets tingimisi, määrates katseajaks kolm aastat.

KarS § 182 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavalekaristuseks rahalise karistuse 300 (kolmsada) miinimumpäevamäära s.o. summas 15000 (viisteist tuhat) krooni. KarS § 64 lg. 2 alusel viia rahaline karistus täide iseseisvalt.

Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu ja kuriteo kvalifikatsiooniga ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.

Kohtuistungil süüdistatav tunnistas ennast süüdi ja jäi sõlmitud kokkuleppe juurde. Prokurör ja kaitsja teatasid, et nad jäävad kokkuleppe juurde. Kohus leiab, et süüdistatava poolt toimepandu on kvalifitseeritud õigesti, kokkuleppemenetluses on järgitud kriminaalmenetluse sätteid, süüdistatav tuleb talle esitatud süüdistuses süüdi mõista ja karistada teda vastavalt kokkuleppele.

Tsiviilhagi on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes KrMS § 239-250; 313-319; 175 lg1 p 4ja 9; 179 lg1 p2 kohus

Otsustas:

HANNO SAAREMETS süüdi tunnistada KarS § 145 järgi ja mõista karistuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust.

KarS § 73 lg.1,2 alusel pöörata koheselt täitmisele 4 (neli) kuud vangistust.

Tõkend- vahistamine Hanno Saaremetsa suhtes tühistada kohtuotsuse jõustumisel, vangistuse kandmise aja alguseks lugeda 21.11.2006.

Ülejäänud 1 (üks) aasta 2 (kaks) kuud vangistust tingimisi mitte kohaldada, määrates katseajaks 3(kolm) aastat.

Katseaja alguseks lugeda 30.01.2007.

HANNO SAAREMETS süüdi tunnistada KarS § 182 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 300 (kolmsada) miinimumpäevamäära s.o. summas 15 000.00 (viisteist tuhat.00) krooni riigituludesse. Saaja: Rahandusministeerium a/a 10220034796011 SEB Eesti Ühispank viitenumber 4100065064.

KarS § 64 lg. 2 alusel viia rahaline karistus täide iseseisvalt.

Mõista välja Hanno Saaremetsalt (xxxx, viibib kinnipidamiskohas) sundraha 5400 (viis tuhat nelisada. 00 ) krooni riigituludesse. Saaja: Rahandusministeerium a/k SEB EÜP 10220034800017 viitenumber 2800049900 .

Mõista välja Hanno Saaremetsalt (xxxx, viibib kinnipidamiskohas) riigituludesse kohtukulu kohtueelsel menetlusel väljamakstud summa vandeadvokaat Lembit Nirgi poolt osutatud õigusabi eest 637.20 (kuussada kolmkümmend seitse. 20 sh 18% käibemaks) krooni. Saaja: Rahandusministeerium a/a 10220034800017 SEB Eesti Ühispank viitenumber 2800049900.

Mõista välja Hanno Saaremetsalt (xxxx, viibib kinnipidamiskohas) kannatanu X X (xxxx) kasuks tsiviilhagi katteks kuriteoga tekitatud kahju hüvitamiseks 110 000. 00 (ükssada kümme tuhat. 00 ) krooni.

Asitõendid- intiimkreem, 2 mobiiltelefoni ning H. Saaremetsa kirjavahetus ja fotod tagastada Hanno Saaremetsale kohtuotsuse jõustumisel.

Menetluse käigus H. Saaremetsalt äravõetud tulirelv xxxx nr. xxxx ja kolm padrunit hoida Rakvere politseiosakonna relvahoiuruumis kuni Hanno Saaremetsa relva omamise õiguse otsustamiseni.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Viru Ringkonnakohtule teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Viru Maakohtule kirjalikult 7 (seitse) päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Viru Maakohtule kirjalikult 15 (viisteist ) päeva jooksul alates otsuse ärakirja kättesaamisest.

Kohtunik (allkiri) T.Kullerkupp

Ärakiri õige

Nooremreferent Tea Toming

Kohtuotsus jõustus 15. veebruaril 2007.a

Nooremreferent Tea Toming