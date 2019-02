Karm reaalsus: Eesti mees pakkus Facebookis 1000 eurot mustanahalise laiba eest

Säte ise näeb välja selline: § 151. Vaenu õhutamine (1) Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, – karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

Kuna koosseisupärane tegu seisneb avalikus üleskutsumises, siis peab edastatav sõnum olema selline, millega mitte lihtsalt ei väljendata oma vaenulikku meelestatust, vaid mis võiks kutsuda vihkamist või vägivalda esile ka teistes isikutes, tuua kaasa sotsiaalse grupi vastu suunatud vihkamise või vägivalla levimist.

«See tähendab, et saame selle paragrahvi alusel uurimist alustada vaid siis, kui viha või vägivalla üleskutsega kaasneb oht kellegi elule, tervisele või varale. See oht tuleb defineerida ja sellest nõudest me mööda vaadata ei saa,» rääkis Inna Toater.

See, et väärteomenetlusi on viimastel aastal alustatud kuuel korral, ei tähenda tema sõnul aga sugugi, et politsei vihasüütegudega ei tegeleks.

«Nii võime sekkuda näiteks korrakaitseseaduse alusel ja selgitada mõne postitaja motiive ja eesmärke väärteomenetlust alustamata. Ka hulk kriminaalmenetlusi, mida lahendame ähvardamist käsitleva paragrahvi alusel, on võõraviha taustaga,» märkis Toater ja kutsus inimesi vaenuõhutamise juhtumitest ka ise veebikonstaablitele teada andma.

Reinsalu ei kavatse seadust muuta

Euroopa Komisjon ja Nõukogu on korduvalt kutsunud Euroopa Liidu liikmesriike asuda rassivaenu õhutavat vihakõne kriminaliseerima ja võtnud vastu sellekohaselt ettepanekuid, direktiive ja otsuseid. Oma paati on saadud ka kõik suuremad internetiplatvormid, kes on teinud suuri kulutusi, et tehniliste lahenduste ja kasutajate abiga selliseid postitused kiirelt eemaldatud saaksid.

Eesti aga oma karistusseadustikku muuta ei plaani, kuigi eelmise valitsuse ajal selline väljatöötamiskavatsus ametlikult laual oli.

«Eestis ei ole vihakõne kriminaliseeritud ja justiitsministeerium seda teha ka ei plaani,» raius justiitsminister Urmas Reinsalu möödunud nädalal vastuseks Postimehe küsimusele, mis on saanud sellise süüteo kriminaliseerimise väljatöötamiskavatsusest.

Veel nädala alguses rippus justiitsministeeriumi veebilehel vihakõne kriminaliseerimise kava mustvalgel kirjas. Postimehe huvitundmise peale andis Reinsalu aga korralduse see plaan veebist eemaldada.

«Selle initsiatiiviga tegeles minu eelkäija Kristen Michal. Need paberid on kodulehel üleval sellest ajast ja segaduse vältimiseks palun need kodulehelt maha võtta,» sõnas minister. «Minu justiitsministri ametiajal pole ma pidanud vajalikuks midagi selles suunas teha ega ole seda ülesandena püstitatud ka järgmistes töökavades.»

Reinsalu leiab nimelt, et Eesti kehtiv õigus on piisav ja mingit täiendavat vihakõne karistusõigust Eesti ühiskond ega õigusruum ei vaja. «Euroopa Liidu õigust tuleb üle võtta terve mõistusega,» sõnas ta.

Euroopa Nõukogu võttis juba 2008. aastal vastu raamotsuse, milles räägitakse teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemisest kriminaalõiguse vahenditega. Selles nähti ette ELi riikide õigus- ja haldusnormide sellekohast lähendamist ning muu hulgas rõhutati internetis leviva vihakõne kriminaliseerimise vajadust.

Tänaseks on just selle otsuse tulemil kaasatud vihakõne vastasesse võitlusesse ka kõik suuremad sotsiaalmeediaplatvormid. Näiteks koostasid veebikeskkonnas vohava rassistliku ja ksenofoobse vihakõnega võitlemiseks Euroopa Komisjon ja neli suurt IT-ettevõtjat – Facebook, Microsoft, Twitter ja YouTube – 2016. aasta mais «Internetis leviva vihakõne vastase võitluse tegevusjuhendi».