Lugeja küsib: kas uus e-kinnistusregister ohustab inimeste privaatsust?

Rõhutame, et kinnistusraamatu kanded (sh kinnistu aadress ja omaniku nimi) on Eestis olnud avalikud juba 25 aastat, alates detsember 1993 ning aadressi ja omaniku nime järgi on kinnistute kohta päringuid võimaldatud alates aprillist 1999. Kuna tegemist on ammu kasutusel oleva võimalusega, siis peaks ka selle negatiivsed mõjud juba ammu avaldunud olema. Sarnaselt on kinnistusraamat avalik näiteks ka Soomes, Lätis ja paljudes teistes EL riikides.