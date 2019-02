Tavatu juhtum: häkkerid käivitasid Eesti firmale krõbeda eelarvega veebikampaania

Ettevõtte omaniku Artur Kreitsbergi sõnul on Facebooki aktiivsuslogi abil näha, et teisipäeva hommikul kella kuue paiku logiti Indoneesias sisse tema kontole ja nii pääseti ligi ka reklaamihaldurile. Häkker lõi Malaisiasse suunatud reklaami ning selle päevaeelarveks oli seadistatud 730 eurot.

Kreitsberg ise oli eemaldatud Facebooki lehtede administraatori staatusest, mis tähendas seda, et tal endal kampaaniatele ligipääs puudus.

«Kuna Facebook on suur ettevõte, siis esmane hirm oli, et probleemiga tegelemiseks kulub Facebookil tükk aega, enne kui asjaga tegeletakse. Seetõttu tegin erinevates Facebooki gruppides postituse, mis kirjeldas probleemi. Tuli välja, et veel möödunud nädalal oli teinegi Eesti ettevõtja sama probleemi ohvriks langenud,» rääkis Kreitsberg.