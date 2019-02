Rahandusministeerium riigipanka looma ei torma

«Eesti pangandusturg on täna hästi reguleeritud ja samas konkurentsitihe. Riigi ülesanne on siin esmajärjekorras jälgida, et õigusraamistik paigas oleks, ja järelevalvet teha. Riigi panga või riigi osalusega panga loomise eeldusena oleks kõigepealt vaja selget arusaamist probleemist, mida sellega lahendatakse,» teatas ministeerium Postimehele.

Ettevõtja Indrek Neivelt leidis eile Vikerraadios, et Eesti vajaks Skandinaavia pankade kõrvale uue panga tegemist ning hea oleks, kui ka riik oleks 10-20 protsendiga selles aktsionär.

«See pank peab olema teistsugune kui olemasolevad pangad: eesmärk ei ole teenida mitte 20-25 protsenti tootlust, vaid 10-15 protsenti oleks piisav. See annaks pangale võimaluse konkureerida tänaste suurte tegijatega, kellel on olemasolev ja väga lojaalne kliendibaas. Lisaks peaks iga klient olema ka panga aktsionär. Ehk see pank peaks olema noteeritud börsil,» rääkis Neivelt.

Eesti Panga presidendi kandidaat Madis Müller leidis omakorda, et Eestis võiks üks pank veel küll olla, kuid riigi osalus selleks vajalik poleks.