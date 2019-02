Sõiduproov. Kumb kumba? Kaks sportlikku ja võimsat linnadžiipi: Cupra Ateca ja Škoda Kodiaq RS

Cupra Ateca vasekarva embleem veab uudishimulikke ligi nagu magnet. Cupra ehk Seatist eraldunud kähkusõidubränd on nüüd esimesed paar nädalat Eestis nähtaval olnud. Sõidame ja proovime, mis see on. Rivaal Škoda Kodiaq RS sai sportliku liignime ning peab nüüd tõestama, et see on antud asja eest.