Saksamaa ja Hispaania kodanikud pääsevad Eesti riigiportaalidesse

«Põhjuseks on (Euroopa Komisjoni – toim) eIDAS määrus, mis soodustab ELi piiriülest e-teenuste kasutamist ning ütleb, et Euroopa Liidu liikmesriigid peavad oma avaliku sektori e-teenustesse võimaldama sisse logida ka teiste liikmesriikide eID kasutajatel,» selgitas Postimehele Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Margus Arm.

Vastav komisjon on seni kinnitanud kuue riigi eID vahendid piisavalt heaks selleks, et neid võiks üle kogu Euroopa kasutada. Neiks riikideks on Saksamaa, Eesti, Itaalia, Luksemburgi, Hispaania ja Horvaatia.

Saksamaa ja Hispaania kodanikel on nüüd võimalus kasutada Eesti avaliku sektori e-teenuseid (nt eesti.ee, e-pria, ehitisregister), kui neil on selleks õigus ja vajadus. «Ilmselt ei ole selliseid teenuseid praegu kuigi palju,» rääkis Arm.

Teiste riikide puhul on näiteks teada, et liikmesriigi eIDga on võimalik siseneda mõne ülikooli infosüsteemi, et selle kaudu sisseastumisavaldus esitada.