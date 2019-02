Eesti pilvefirma sisenes Suurbritannia turule

«Suurbritannia pilveteenuste turg pakub palju ärivõimalusi ning minu ülesanne on need võimalikult edukalt ära kasutada. Ettevalmistavate tegevuste järel ongi fookuses uute pilvetehnoloogia spetsialistide palkamine, siinsete olemasolevate klientide toetamine ning loomulikult ka uus müük,» rääkis London Postimehele.

Eelmisel aastal võitis ettevõte ka Suurbritannia valitsuse pilveteenuste raamhanke ning Londoni sõnul on see on ideaalne baas selleks, et pakkuda teenust ka teistele Inglismaa riigiasutustele ja finantssektorile.