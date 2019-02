Interneti kasutamine nii tööreisil kui ka puhkuse ajal on muutunud iseenesestmõistetavaks. Ent kuigi mobiilse interneti rändlustasud kaotati Euroopa Liidus juba poolteist aastat tagasi, on inimesed endiselt ettevaatlikud mobiilse interneti kasutamisel kaugemates sihtkohtades. Palusime ühel Telia kliendil kirjeldada, kuidas ta reisil Singapuris ja Tais internetti kasutas, kirjutab Gerli Ramler tehnoloogiaportaalist Digitark.

Vii end kurssi sihtriigi teenustega

Esmalt tuleks end kurssi viia operaatori pakutavate teenuste ja teenustasudega sihtriigis. Peamine reegel on hinnata, kas oled reisil kauem kui kolm päeva või soovid reisil kasutada internetti üle 200 MB, et otsustada, kas sul on vaja paketti nädalaks või sobib päevapakett. Kui nädalapakett valida, siis on see mõttekas ära tellida enne reisi, siis ei pea netiühendusega kohapeal tegelema.