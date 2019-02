Postkasti eesti.ee teavitus muutus

Portaali postkasti teavituse muudatused mõjutavad neid inimesi, kes on suunanud oma @eesti.ee aadressi isiklikule meiliaadressile. Kui inimene ei ole @eesti.ee aadressi suunanud, siis ei saa asutused talle dokumente ja teavitusi saata ning seetõttu ei jää neid ka riigiportaali postkasti. Sellise topelt teavitamise eesmärk on säilitada inimeste jaoks oluline info ka juhul, kui suunatud e-posti aadress ei ole enam kasutusel või teavitus on kustutatud. Postkasti jäävad teavitused, mis on saadetud pärast 18. veebruari.