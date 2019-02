FOTO: iStock

Äriklassi sülearvutid on eelkõige mõeldud kasutajatele, kes vajavad usaldusväärset seadet rohkemaks, kui lihtsalt aja veetmiseks ja internetis käimiseks. Teisisõnu on need masinad loodud igapäevase reaalse töö tegemiseks, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Mida see tähendab?

Kuna jutt käib töö tegemisest, on ka nõudmised, mis arvutitele esitatakse, võrreldes kodukasutajatele mõeldud seadmetega teised. Kasutaja eeldab, et tema arvuti on usaldusväärne, peab kaua vastu ning ei vea teda kriitilisel hetkel alt. Seda kõike on äriklassi arvutite juures ka silmas peetud ning nende loomisel arvestatud. Näiteks on kasutatud kvaliteetsemaid materjale ja komponente, tagamaks kasvõi seda, et igapäevasel kasutamisel arvuti korpus ei painduks kui seadet nurgast tõsta, mis tähendab, et kannatada ei saa emaplaat ning muud komponendid. Samuti on selline arvuti palju vastupidavam füüsilisele kulumisele, kriimudele ning tugevam on ka klaviatuur. Sama kehtib ka ekraani hingede ning kaane kohta.

Sama välimus, erinev sisu

Äriklassi sülearvutitel on suured konfigureerimise võimalused. Ehk sama nime ja välimusega seade võib sisemuses protsessori, mälu ja salvestusruumi osas olla täiesti erinev. Seda seetõttu, et iga klient leiaks oma vajadustele kõige paremini sobiva süleri. Teisalt aga saab tootja sel viisil muid komponente unifitseerida ja pikema aja jooksul kasutada ning seega kokkuvõttes kliendile parema kasutuskogemuse tagada.

Muud eelised

Palju on tähelepanu pööratud ka seadmete turvalisusele ning haldamise võimalustele. Nii on sõrmejäljelugeja pigem standard kui erand. Samuti on arvutid sageli parandatud veekindlusega, ehk klaviatuurile kogemata sattunud vedelik voolab lihtsalt ilma suuremat kahju tegemata korpuses olevate aukude kaudu välja. Kuna sülerid on mõeldud töö tegemiseks, on neil olemas ka dokkimisvõimalus. Nii ei pea iga kord kaableid eraldi ühendama. Veel tasub tähele panna, et palju pikem on ka selliste arvutite garantii. Reeglina on see kolm aastat, kuid leidub ka 5 aasta pikkust garantiid ja seda ka ärikliendile. Võrreldes paljude tavaliste sülearvutite kehtiva 12 kuu pikkuse garantiiperioodiga on siin suur vahe.

Tarkvara

Teadupärast vajab iga arvuti oma tööks ka tarkvara ning rääkides Windowsist, peaksid ärikasutajad eelistama selle Pro versiooni. Võrreldes Windows Home variandiga, on see turvalisem ning kergemini hallatav. Samuti tuleb valida ka kontoritarkvara, ehk leida sobiv Office pakettide hulgast.