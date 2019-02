Ehkki aasta on juba paar kuud kestnud, on uudishimulikul digitargal põnev teada saada, mida asjatundjad algavaks aastaks nutitelefonidele ennustavad, ootavad ja loodavad. Allpool toomegi mõned suundumused, mis spetsialistide arvates nutitelefone tänavu ees ootavad, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kasvavad laadimiskiirused

Kui iPhone XS Maxi täislaadimine komplektis oleva laadijaga võtab aega tunde, siis Huawei Mate 20 Pro mahult suurem saab laetud nullist sajani umbes tunniga. See näitab, et vähemalt Apple’il on arenguruumi veel küllaga. Seega ootame ja loodame algaval aastal suuremaid laadimiskiiruseid nii õunafirmale, kui ka mitmele teisele. Sealhulgas ootaks ka juhtmevaba laadimise kiiruse kasvu.