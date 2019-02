Klaid Mägi: tahan näha vangi mõistetud Eesti IT-meest

«Kui me vaatame täna neid IT-mehi, kes laovad seinu plokk-ploki haaval, siis nad ei adu, mis nende tegevusest sõltub. Klassikalises mõttes sysadmin, kes on pannud püsti mingi toote või teenuse, arvab, et ta kui ongi selle püsti pannud, siis on kõik hästi,» ütles Klaid Mägi tänasel majandusjulgeoleku konverentsil «Eesti 100Pluss Visioon.

«Kui me vaatame füüsilist maailma, siis enne seda, kui maja püsti pannakse, tehakse ära suur hulk tugevusarvutusi, et majas oleks ka tegelikult turvaline elada. Ja kui see maja kokku kukub tuule või iseenda raskuse käes, siis on olemas mingi süüdlane – keegi, kes on töö tegemata jätnud,» jätkas Mägi. «Kui meil täna IT-süsteem kokku kukub, siis kas te olete kunagi kuulnud, et mõni sysadmin oleks selles süüdi olnud? Selles, et kuskil on mingi haavatavus, et mingi asi on tegemata?»