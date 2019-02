Eestis alustas meditsiini Uber

«Ma arvan, et kõik tööandjad, kes oma töötajate tervisest hoolivad, on tulevikus meie kliendid,» sõnas teenuse loonud Viveo Healthi juhatuse esimees Raul Källo.

Mida Viveo Health reaalselt pakub, on see, et aitab inimese esimesel vabal ajal erialaarsti juurde. Kõrva-kurgu-nina arsti juurde pääseb homme, mitte 128 päeva pärast - nagu see on reaalne olukord riikliku kindlustussüsteemi puhul. Inimene ise ei pea seejuures arsti aja- ja ravi eest midagi maksma, seda teeb USA kindlustusettevõte AmTrust International Services kuni 3000 euro ulatuses töötaja kohta.

«Kui te praegu lähete ise eriarsti juurde, peate te ise maksma ja tegelikult end ka ise diagnoosima. Kui inimene pöördub meie poole, siis ei pea ta end ise diagnoosima – ta helistab meile, meil on olemas arstidest ja õdedest koosnev tervise teejuhi meeskond, kes kuulab teid ära, ja kellel on ka ligipääs teie varasematele terviseandmetele, meie tervise teejuht teeb diagnostikaplaani ning eriarsti juurde või analüüsidele digitaalse saatekirja.» selgitas Källo. «Me lühendame digitaalsete lahenduste – nagu telemeditsiin - kaudu oluliselt teekonda ravini ja oleme kättesaadavad 12 tundi päevas iga päev.»

Kokkuvõttes teeme töötaja jaoks tasuta kättesaadavaks kiire ent tasulise arstiabi. Kusjuures puudub ka omavastutus, nii et töötaja jaoks on see teenus tõesti tasuta. Mis puutub tööandjatesse, siis nemad peavad sellise ravikindlustuse eest maksma 400 maksuvaba eurot aastas töötaja kohta.

Viveo suudab nii kiired arstiajad saada tänu sellele, et tema põhilisteks koostööpartneriteks on praktiliselt kõik Eesti suuremad erakliinikud ja laborid ning lisaks on tal on jõudu saada suurtelt haiglatelt neid tasulisi arstiaegu, mida haigekassa osta ei jõua.

Hetkseisuga on selliseid partnereid Viveol üle Eesti ligikaudu 30 ning suurtest tegijatest on soov lähemal ajal koostöölepinguni jõuda TÜ Kliinikumi ja Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Lisaks sellele, et Viveo platvorm on digitaalselt liidestatud mitmete raviasutuste registratuuridega, helistatakse vajadusel ka haiglaid läbi ning teatud kogus aegu on Viveo klientidele ka püsivalt broneeritud.

Ettevõtte partnersuhete juht Ester Eomois ütles, et Viveo ei võta kindlasti perearstidelt tööd ära. «Kui inimesel on oma perearstilt diagnoos ja suunamine olemas, siis meie aitame tal ikkagi kiirelt ja tasuta eriarstis aja leida. Navigeerime erinevate terviseteenuse osutajate vahel ja leiame esimese vaba aja,» rääkis ta.

Viveol on kasutusel seadusega kooskõlas patsientide telefoni teel identifitseerimise süsteem - kui patsient tuvastatud, siis lähevad käiku ka telemeditsiini lahendused, et patsiendid võimalikult kiiresti ravi peale saaksid ja tööandjad saaksid endale töötajakiirelt tagasi.

Kuidas muuta selline teenus ikkagi ahvatlevaks tööandjale, kellel on niigi sotsiaalmaksu näol niigi töötajate tervise rahastamise koormus peal?