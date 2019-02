Olemas ja varsti müügil: Samsung esitles korraga viit uut tippmobiili

Neli peamist mudelit suuruse ja võimekuse kasvu suunas on S10e (ekraani diagonaal 5,8 tolli), S10 (6,1 tolli), S10+ (6,4 tolli) ja suurima uudisena ka esimene 5G-mobiiltelefon S10 5G (6,7 tolli). Kaalu erinevus väiksema ja suurema telefoni vahel on koguni 48 grammi.

Samsung Galaxy S10 neli erinevat versiooni FOTO: Aivar Pau

Põhikaamera põhiobjektiivid on kolmel esimesel mudelil 16-megapikslised ava suurusega F2.2, 5G mudelil on peamine objektiiv aga 3D sügavustunnetusega. Kaameratel on ka uus Super Steady funktsioon, mis on sisuliselt digitaalne pildistabilisaator. Lisaks on kolmel mudelil 12-megapikslised 123-kraadise vaatega lainurkkaamerad ja 5G telefonil 16-megapiksline ultralai kaamera.

Galaxy S10e puhul ongi kaameral põhiobjektiive kaks, ülejäänud kolme puhul lisandub veel ka optilise pildistabilisaatoriga (OIS) varustatud teleobjektiiv eriti kaugete objektide tabamiseks. Selfie-kaamerad on kõigil neljal telefonil ühesugused: 10-megapikslised ja ava suurusega f1.9.

Samsung Galaxy S10 5G FOTO: Aivar Pau

Miks me telefone võimsaks nimetasime, on eelkõige nende mälunäitajad. Operatiivmälu RAMi on kõigil lausa 8GB, erandina võib 10e puhul müügile tulla ka 6GB versioon ning S10+ puhul on loodud ka 12GB variant.

Salvestusmälu on 10e puhul minimaalselt 128 GB, S10+ puhul on aga kaks keraamilise värvilahendusega telefoni, millel mälu koguni 512 GB või 1TB.

Sarnaselt Huawei viimasele tippmudelile on nüüd ka Samsungi uutel S-seeria telefonidel võimekus juhtmevabalt laadida teisi seadmeid – olgu siis nutikellasid, kõrvaklappe või teisi mobiile – millel juhtmevaba laadimise funktsionaalsus olemas. Samsungi enda uute mobiilide aku mahutavus jääb keskpärase 3100 ja väga hea 4500 mAh vahele.

Selfie-kaamera on esipaneelil intergreeritud nüüd seadme paremasse ülanurka FOTO: Aivar Pau

Mis puutub turvalahendustesse, siis mudelitel S10, S10+ ja S10 %g on sõrmejäljeluger embeeditud ekraani alla ning see on nüüd varustatud ultraheli-sagedusel töötava lahendusega. Lahenduse erinevus varem turule tulnud variantidega on see, et lihtsa 2D näpupildi asemel skaneeritakse kasutaja sõrm kolmemõõtmeliselt, sealhulgas kõik sõrmejäljes peituvad lohud ja sügavikud. S10e puhul on sõrmejäljelugeja seadme sisselülitamise nupuga ühildatud.

Eeltoodud power-nupuga seoses tuleb mainida, et Samsung võtnud nõuks meie telefoni käeshoidmise harjumust mõnevõrra muutma ja liigutanud selle paremas servas märgatavalt tipu poole. See tähendab, et selleni pöidlaga ulatumiseks tuleb telefon palju sügavamale pihku võtta. Soovitan enne ostu tegemist telefoni kindlasti käes ise järele proovida.

Kõrvaklapid on S10l nüüd juhtmevabad, kuid kõrvaklapisisend on seadmetel alles FOTO: Aivar Pau

Välimuse osas on väike 10e lameda ekraaniga ja ülejäänutel on küljed jätkuvalt veidi kumerad. Ekraanidel on ka valdkonna parim kontrastsuse suhe 2 000 000:1.

Telefon jälgib reaalajas seadme kasutust ning optimeerib seeläbi aku, protsessori ja muutmälu koormust, mis aitab akut säästa ning mis suunab rohkem võimsust nendele rakendustele, mida inimene tihemini kasutab. Samuti on telefonil intelligent Wi-Fi funktsioon, mis aitab telefonil kiirelt vahetada wifi ja mobiilse interneti vahel sõltuvalt sellest, mis on saadaval.