MWC 2019. Video: valmis on «kadudeta» suumiv mobiilikaamera

Tehnoloogia osaks on kolme kaamera komplekt, mis koosneb esiteks 48-megapikslisest põhikaamerast, teiseks 16 mm fookuskauguse ja 120-kraadise ulatusega ultra-lainurkkaamerast ja kolmandaks 160 mm fookuskaugusega telefotoobjektiivist, et lahendada mitme fookuskauguse kasutamisel tavapärast pildi teravuse kadu.

Telefoto objektiiv omakorda koosneb kahest «D-cut optilisest läätsest», mis on paigutatud Oppo teatel «periskoopilisse horisontaalsesse asendisse», et vähendada kogu seadistuse paksust. Nimelt on läätsede tavalise püstise asetuse puhul kogu komplekti paksus 15 mm, periskooplahenduse puhul aga vaid 6,76 mm. Lisaks on läätsede komplekt varustatud prismaga, mis aitab veel kogu kaameramooduli suurust vähendada.