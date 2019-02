MWC 2019. Vaata kolme otseülekannet: uusi tippmobiile esitlevad Huawei, Nokia ja Xiaomi

Päeva oodatuim tootetutvustus tuleb kindlasti Hiina tehnoloogiaettevõttelt Huawei, kes on lubanud maailmale näidata lausa viit uut seadet. Päris kindlasti on üritusel nimega Connecting the Future peauudiseks esimeste kokkuvolditavate ja seejuures 5G-kiirusi pakkuvate mobiilide Huawei Mate X esitlus. Tegemist on seadetega, millel ekraan katab väljaspoolt nii esi- kui tagakülge ja kui mobiil raamatuna lahti lüüa, avaneb kokku 7,2-tolline ekraan. Lisaks peaks Huawei esitlema oma uut sülearvutit.