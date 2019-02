Fotod ja video: Huawei tõmbas katte lahtivolditavalt mobiililt Mate X

Seadmel on sisuliselt kolm ekraani. Suletuna on esidisplei diagonaaliks 6,6 tolli ja tagumine külg on diagonaaliga 6,38 tolli. Kui mobiil avada, siis moodustub neist üks OLED-tehnoloogiaga ekraan suurusega 8,71 tolli ja resolutsiooniga 2480x2200 pikslit. Avatud ekraani erinevad pooled saab seejuures ka avatuna eraldi tööle panna, kui soovi on.

Mate x eri ekraanid FOTO: Aivar Pau

Seadme hingedel on koguni üle 100 komponendi ning Huawei tarbijatoodete juhi Richard Yu sõnul oli see uue seadme üks kõige keerulisemaid lahendusi, kuna peab vastu pidama lõpmatule hulgale avamistele ja sulgemistele. Seadme paksuseks on eri eri lahendustele vaatamata vaid 5,4 mm.

Mate X on varustatud ka 5G mobiilitehnoloogiaga, mida jooksutab seade sees olev modem Balong 5000. Seadmel on sees duubelaku kogumahuga 4500 mAh, selle laadimine on nii kiireks saadud, et 30 minutiga on see võimeline täituma 85 protsendi ulatuses.

Yu sõnul on avatud ekraan täiesti tasane ning lahtivoldituna pole selle liitekoht aimatav:

FOTO: Manu Fernandez / AP

Mate X hakkab maksma 2299 eueot (8GB Ram ja 512 GB ROM). Lähivaates näeb seade välja nii:

Mate X FOTO: Aivar Pau

Nädala algus tutvustas sama funktsionaalsusega seadet Huawei suur konkurent Samsung, kelle Galaxy Fold nime kandva seadme ekraan on mõne võrra väiksem (7,2 tolli) ja avaneb külgede sisepinnal. Selle seadme hind on ligi 2000 eurot.

Uued sülervutid

Huawei esitles täna ka oma uut sülearvutit Mate X Pro. Seade tuleb kahes toonis: kosmosehall ja – roheline.

Huawei tarbijatoodete üksuse juht Richard Yu esitleb uus sülearvutit FOTO: Aivar Pau

Seade on vaid 14,6 mm paks. Ekraani ääred on muutunud olematuks ja displei võtab enda alla 91 protsenti kogu alast. Seade tuleb nii 3:4 kui 16:9 ekraaniformaadiga. Kontrastiks on ekraanil 1500:1, resolutsioon 3000 x 2000, pikslitihedus on 260 ppi ja eredus 450 nitti.

Laptopi sisselülitamise nupp on seadmel ühtlasi varustatud sõrmejäljelugejaga. Failide jagamiseks mobiili ja laptopi vahel on leiutatud lahedusele Huawei Share uus versioon nimega OneHop.

Seade hakkab maksma sõltuvalt seadusest maksma 1599-1999 eurot.

Lisaks esitles Huawei täna uusi sülearvuteid MateBook 13 ja 14.

Koduste seadmete ühendamiseks on Huawei loonud aga keskruuteri nimega Huawei 5G CPE Pro, mis suudab infot vahendada kiirusega kuni 4,8 Gbps.