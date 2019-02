Fotod: lennuk tõusis esmakorselt reisijaid kandes kosmose piirile

Kust täpselt algab kosmos on mõneti vaieldav, kuid Virgin leiab, et see algab 80,5 kilomeetri kõrguselt merepinnast. Sama mõõdupuud kasutavad ka NASA ja USA sõjavägi. Paljud teised rahvusvahelised kosmoseorganisatsioonid leiavad aga, et kosmos algab 100 kilomeetri kõrguselt merepinnast, kus asub tinglik Kármáni joon. Virgin Galacticu lend tõusis 89,9 kilomeetri kõrgusele ja seega on vähemalt ameeriklaste jaoks kosmose piir ületatud.