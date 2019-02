MWC 2019. Galerii: mobiilimaailm väändub 5G suunas

Suurima avapaugu ja rohket kõneainet maailmameediale andis juba eile oma suusimat tehnikaimet - raamatuna kokkupandavat 5G mobiiltefoni Mate X - tutvustanud Hiina vastuoluline tehnikagigant Huawei. Postimehel oli võimalus seadmega ka põgusalt tutvuda ning tegemist on kahtlematult muljetavaldava seadmega. Tootjaga vestlustest selgus, et peamine probleem on selle loomisel olnud füüsikaseadustest ülesaamine: me kõik teame, mis juhtub raamatu liitekohaga siis, kui kaaned lahti lüüa tekib volt, mida mobiiliekraan aga endale lubada ei saa.

Täpselt samasuguse tööpõhimõttega seadmega on MWC-l kohal ka Samsung, kelle Galaxy Fold ekraan avaneb erinevalt Huawei tootest seadme külgede sisepinnalt. Ettevõte Hisense on loonud samuti kahe ekraaniga seadme A6, kuid neist tagaküljel asuv E-ink ekraan on eriline: see on e-raamatu lugerile kohaselt läikevaba ja rahulik.