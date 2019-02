Warren Buffett prognoosib: autotööstuse tulevik on elektriline ja seda juhib Hiina

Buffeti hinnangul pole elektriautodele riigipoolset subsideerimist vajagi, sest turg reguleerib juba ennast ise elektriautode kasuks. «Ma näen Ameerika autotööstuses tugevat ja konsentreeritud liikumist selles suunas ning ma arvan, et meie ettevõtted on nimetatud valdkonnas vägagi agressiivsed,» ütles miljardärist investor. «Elektriautodel on Ameerika tulevikus kindlasti oluline koht ja seda märksa varem kui isesõitvatel autodel.»