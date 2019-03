Sõiduproov: Lendav vaip Citroën C5 Aircross. Kas tõesti sõidabki nagu lendav vaip?

Hilja või mitte, kes seda teab. Laua taga, kuhu ka Citroëni uus linnadžiip soovib kohta saada, on rahvas ammu platsis, kõigil lusikad-kahvlid varuks, et rammusamat turuosa koorida. Neid võiks üles lugeda õhtuni: Seat Ateca, Volkswagen Tiguan, Škoda Karoq, Toyota RAV4, Nissani tooted. Sõsarmudelid Peugeot’lt (3008) ja Opelilt (Grandland X).

Ometi usub Citroën, et tehes midagi teistest pisut erinevalt, jätkub kohta veel ühele linnadžiibile. Oi kui sageli armastatakse rõhutada linnadžiipide juures sportlikkust. C5 Aircrossi kuuldes on parem seda sõna mitte pruukida. See on linnadžiip, mis vastandub sportlikkusele, pannes rõhu mugavusele. Mugavusdžiip. Ja seda heas mõttes.