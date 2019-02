Läheb tegemiseks! Elektrilevi andis projekteerimisse 500 kilomeetrit internetivõrku

Täpsed asukohad, kuhu Elektrilevi kiire interneti võrk 2019. aastal jõuab, saavad paika aprillis. Esimesel aastal on kavasse võetud need piirkonnad, kus tulenevalt elektrivõrgu parameetritest on võimalik ehitust kiiremini ja soodsamalt korraldada, samuti on arvestatud sooviavalduste hulka.

«Kõik projekteerimisse antud liinid ei pruugi veel sel aastal ehituseni jõuda, kuid eesmärk on 2019. aastal kiire interneti võrku ühendada vähemalt 10 000 majapidamist,» ütles Elektrilevi sidevõrgu ehituse juht Mario Vee ning täpsustas, et esimestes piirkondades peaks kiire interneti võrgu ehitus algama mais.

Ta rõhutas, et sidevõrgu ehitamise võtmekohaks on koostöö nii kohalike omavalitsuste kui ka maaomanikega, kelle valdusi sidevõrk läbima hakkab.

«Kuna me paigaldame valguskaabli valdavalt õhuliinina olemasolevatele elektrimastidele, siis paljude maaomanike jaoks on ainsaks muutuseks see, et nende maal asuvate mastide vahel on üks juhe lisaks. Kuid osal juhtudest tuleb meil rajada ka täiesti uus trass, mis nõuab kasutusõiguse sõlmimist maaomanikuga,» ütles Vee ja avaldas lootust maaomanike mõistvale suhtumisele.