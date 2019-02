Üks küsimus: miks on Eesti valimisäpi autoriks välismaise enamusosalusega ettevõte?

Rakenduse signeerijaks on täpsemalt Tartus aadressil Ülikooli 2 asuvas ärihoones registreeritud osaühing nimega Smartmatic-Cybernetica Centre of Excellence for Internet Voting.

Äriregistri andmeil on selle ettevõtte omanikeks 60 protsendi ulatuses Hollandis registreeritud tuntud valimislahenduste looja Smartmatic ja 40 protsenti kuulub eestimaisele IT-ettevõttele AS Cybernetica. Ettevõttes töötab üheksa inimest.

Riigikogu valimisteenistuse pressiesindaja Kristi Kirsbergi sõnul on valimisteenistusel on rakenduse loomise leping ikkagi ASiga Cybernetica.

Cybernetica esindaja Siret Schutting selgitas omakorda, et Smartmatic-Cybernetica Centre of Excellence for Internet Voting OÜ on 2014. aastal asutatud internetihääletamise kompetentsikeskus.

«Eesti internetivalimiste kontekstis on Smartmatic-Cybernetica Centre of Excellence for Internet Voting OÜ Riigi Valimisteenistuse kooskõlastusel ja nõusolekul Cybernetica AS allhankija,» selgitas Schutting.

Tema sõnul tegeleb see OÜ muu hulgas internetivalimiste uurimise ja arendamisega ning ka internetivalimiste tutvustamisega Eestist väljaspool.

«Smartmatic on maailmas selles valdkonnas üks tipptegijaid. Kompetentsikeskus loodi toona eesmärgiga üksteise tugevustele toetuda ning töötada välja rakendusi, mida saaks maailmas laiemalt pakkuda. Valimisrakenduse väljatöötamise ja arendamise osa on pigem Tartu inseneride ja teadlaste pärusmaa, kuivõrd Smartmaticul on hea rahvusvaheline võrgustik,» lisas ta.

Schttingu kinnitusel ettevõtte emafirmal Smartmaticul Eesti valimisrakenduse loomisel roll puudub.

«Riigi lepingupartner on Cybernetica AS ning kompetentsikeskus meie allhankija. Rakenduse omanik on Riigi valimisteenistus,» lisas Schtting.

Praegune valijarakendus loodi 2010. aastal. Pärast seda on tehtud jooksvaid uuendusi. Märkimisväärsematest muudatustest lisati 2013. aastal QR-kood hääle kohalejõudmise kontrollimiseks ning käesoleval aastal lisati kandidaatide grupeerimine ja otsinguvõimalus.

Esialgse lepingu maksumus oli 2010. aastal 87 616 eurot, mis sisaldas kogu terviksüsteemi arendust.