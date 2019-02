SKAIS2 megahankele laekus viis pakkumist, ka Nortalilt

Sotsiaalkindlusameti infosüsteemi täiendavaid töid on valmis ellu viima ettevõtted Medisoft, Heisi IT, Nortal, Avalanche Laboratory ja Iglu.

Sotsiaalministeeriumi Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) sotsiaalkaitse talituse juhataja Martin Hundi sõnul on hetkel pakkumused hankekomisjoni poolt üle vaatamisel ja hanke tingimustele vastavuse kontrollimisel. Hanke võitja selgumise tähtaega on tema hinnangul veel keeruline öelda.

«Tegemist on väga mahukate pakkumustega ja kuna oleme neid alles menetlemas, siis on hetkel keeruline konkreetset kuupäeva välja lubada. Pakkumused kehtivad kolm kuud ning me loodame, et vajadust seda aega pikendada ei ole. Edukad pakkujad saame avalikustada siis, kui on möödunud ka vaidlustamise periood, mis on kaks nädalat pärast pakkujatele otsuse teatavakstegemist,» rääkis Hunt.