Euroopa Aasta Auto 2019 väga tasavägise duelli võitis Jaguar I-Pace

Äsja kuulutati Genfis välja Euroopa Aasta Auto 2019. Võitis Jaguar I-Pace. See pole esimene elektriauto, mis kunagi tiitlini jõudnud. 2011 võitis Nissan Leaf. Rebimine oli nii tihe, et võrdselt 250 punkti said Alpine A110 ja I-Pace. Järgnes duell, millele elati kohapeal häälekalt kaasa. Võitis Jaguar. See oli esimene Euroopa Aasta Auto tiitel, mis Jaguarile on läinud. Kolmandaks asetus Kia Ceed 247 punktiga. Erakordselt tasavägine.