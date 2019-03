Proovisõit tehtud: Eestisse jõudis põhjalikult uuenenud Renault Kadjar

Juba 2015. aastal esmaesitletud Kadjarit on tänaseks müüdud juba üle 450 tuhande auto ning värske versioon on saanud tõesti põhjaliku uuenduskuuri. Seda peamiselt Nissani eeskujul ja sihiga nelikveo tõhustamisele ning nii sise- kui välisdisaini kaasajastamisele.

Üsna olulise uuendusena on masina kliirensit kergitatud koguni kahekümne sentimeetri jagu, nii et Eesti metsavaheteedel põhjale kinni jääda peaks olema suhteliselt keeruline. Tõusu- ja laskumisnurgad on samuti maasturitele omased - vastavalt 17 ja 25 kraadi.

Auto lukustusest vabastamine ning mootori käivitamine käib uuel Kadjaril täielikult võtmevabalt. Kummagi tarvis pole tegelikult vaja väikest juhtpulti taskust välja võttagi. Uksed lähevad lukku kohe, kui autost mõni samm eemale astuda, ning avada saab need lihtsalt käepidet haarates. Mootori start-stop nupp on rooli taga paremal kohe multimeediadisplei kõrval.

Esimene tõsine positiivne üllatus on kusjuures auto rool. See on auto kerekust arvestades suudetud eriliselt kergelt pöörlevaks muuta. Juhtnuppudeks on ka roolirattale pandud vaid minimaalselt hädavajalik – vasakule nagu ikka püsikiirusehoidja omad (selle sisselülitamine toimub näiteks hoopis käsipiduri hoova lähistelt) ning paremal raadio, ekraaniinformaatika, telefoni ja muu multimeediaga seonduv.

FOTO: Aivar Pau

Esitabloo paistab õige istme- ja roolikõrguse puhul ka täpselt rooliratta ülemise sektori vahelt välja.

Mis puutub nelikvedu, siis on Kadjari selleks kolm eri seadistust:

2WD: jõud suunatakse ainult esiratastele. Nii väheneb kütusekulu.

Auto: elektroonika jagab pöördemomendi automaatselt mõlema telje vahel. Tagateljele suunatakse maksimaalselt 50%.

Lukustus: keskdiferentsiaal lukustatakse püsivale 50/50 jaotusele. Seda süsteemi kasutatakse ainult raskel maastikul. Tippkiirus ei kerki üle 40 km/h.

Tavasõidu korral on vast kõige mõistlikum otsustada seda, kas lülitada esipaneeli vasakus servas sisse klahv Eco või mitte. Maanteel kahtlematult mõistlik otsus, mis seal ikka sportliku vedrustuse, ülikiirelt reageeriva rooli ja pöördeid tuhinalt üles keerava mootoriseadistusega peale hakata – kütusekulu väheneb aga märkimisväärselt.

Kõikvõimalikud sildade seadistused, veojõukontrollid jms on masinal igal juhul nii heaks timmitud, et ei suutnud masinat mina libisemisse saada ei peegellibedal metsateel ega lund ja soppa täis maanteel.

Kerge ja samas masinat hästi kontrolli all hoidva rooli kõrval oli teiseks silmatorkavalt positiivseks üllatuseks Kadjari automaatkäigukast – arvan, et see suudab oma käiguvahetuse sujuvusega silmad ette teha nii mõnelegi kõrgema klassi masinale. Kiirenduse osas ei tulnud ka pettuda ei linnasõidul ega maanteel möödasõite sooritades.

Tasub tähele panna, et esiveolistel mudelitel on nüüd Extended Grip süsteem. See libisemisvastane funktsioon parandab pidavust, et sõit oleks raskesti läbitaval pinnasel lihtsam. Keskkonsoolil, käigukangi taga on rullik, mille abil saab valida kolme erineva taseme vahel.

FOTO: Aivar Pau

Mis veel salongisisestesse mugavuslahendustesse puutub, siis istmed on masinal näiteks pikendatava istumisosaga, kaks joogitopsihoidjat on asetatud mugavasse asukohta käigukangi ja kahe istme vahel oleva käetoe-panipaiga vahele, helisüsteem on loodud vägagi korralik ja soovitan kindlasti erinevaid heliskeeme läbi proovida - need erinevad omavahel nagu öö ja päev :)

Pardakompuutri väljund on puhtas eesti keeles, selle kaardilahendus näitab muu hulga automaatselt ka tee ääres ootavaid kiirusemõõtjaid ja tuvastab liiklusmärkidel olevaid kiiruspiiranguid. Multimeediaekraan on muidugi puutetundlik.

FOTO: Aivar Pau

Kliimaseade on kahetsooniline, täiesti olemas on kaugtulede automaatlülitus ning heliline auto sõidurajalt kaldumise hoiatussüsteem (vastava suuna kõlaris hakkab kostma tuttavat põrinat), mis paneb vilkuma ka külgpeeglites olevad tuled. Loomulikult on olemas parkimisandurid nii ees, taga kui külgedel ning tagasikäigu sisselülitamisel hakkab tööle tagurduskaamera.

Välise külje pealt on masin vaatamata suurele kerele suutnud saavutada minu hinnangul kompaktse ja sportliku tunnetusega väljanägemise. 18-tollised valuveljed annavad külgvaatele veelgi särtsu juurde:

FOTO: Aivar Pau

Ahjaa, külgpeeglid klapivad end kesklukustuse aktiveerumisel automaatselt kokku ning on ka elektriliselt juhitavad.

Tõsiselt mahukas, et mitte öelda lahmakas, on Kadjari pagasiruumi osa:

FOTO: Aivar Pau

Uus Kadjar saabus Eestisse eelmisel nädalal ning näiteks Tallinnas Paldiski maantee ABC Motorsi esinduses on auto täiesti olemas. Sel saab olema kolm varustustaset: Life, Zen ja Intens. Hinnad algavad vastavalt 17990, 20190 ja 22490 eurost.