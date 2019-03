Fotod: Bugatti lõi uue maailma kõige kallima imeauto

16 silindriga ja kuue summutiga La Voiture Noire on Bugatti sõnul moodne tõlgendus legendaarsest 1930-ndate Type 57 SC Atlantic sportautost, mida valmistati ainult neli tükki. Üks neist neljast autost kuulus ettevõtte asutaja Ettore Bugatti pojale Jean Bugattile ja selle nimi oli La Voiture Noire (tõlkes must auto). Esialgne La Voiture Noire läks 1938. aastal ajaloost kaduma ning laialt levinud teooria järgi peideti see kuhugi sakslaste sissetungi eest ja hiljem seda enam ei leitudki.

Erinevalt Bugatti teistest sportautodest keskendub legendaarse «kadunud auto» tänapäevane versioon rohkem mugavusele kui sportlikusele. Sõidukis pole näiteks sportistmeid ja Bugatti sõnul on sõiduelamus võrreldav rohkem luksuslimusiiniga. Se ei tähenda muidugi, et mustal masinal poleks jõudu. Kapoti all peidab ennast kaheksa-liitrine quad-turbo W-16 mootor, millel on 1500 hobujõudu.