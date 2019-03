Foto ja videod: algas Genfi autonäitus

Genfi näitusel on väljas Eesti auto Nobe ja laual Värska vesi.

Genfi autonäitus on kõige olulisem autonäitus aastakalendris. See toimub igal aastal ja järjekorranumbriks seekord 89. Lisaks teada-tuntud suurtootjatele kogunevad siia tuuningukojad ja värkstoad, kelle loomingut võib ahhetades imetleda – olgu siis heas või vahel ka naljakas mõttes.

Genf näitab ära aasta suunad ja peamised uudismudelid. Näitus avatakse publikule alles neljapäeval ja kahel avamisele eelneval pressipäeval kogunevadki tööstusharu tegijad kord aastas kokku saama. Tänavu on esindatud 70 tootjat ja pressipäevadele on tulemas kümme tuhat ajakirjanikku kogu maailmast.

Ees ootab tublisti üle saja maailma- või Euroopa esmaesitluse, sellel aastal vaatab näitusehallist vastu esinduslik rivi tootjaid, puudujaks on märgitud olulisematest nimedest vaid Ford, Volvo ja Jaguar Land Rover. Viimastele on see muidugi paras kimbatus, sest eile võitis Jaguar I-Pace Euroopa Aasta Auto tiitli.