Huawei boss selgitab: miks on nii keeruline teha volditavaid mobiile

«Esiteks tuli meie tarnijal plastikust ekraan välja vahetada PI (polüimiid) vastu, kuna seda on võimalik voltida. Kuid sellele vaatama on kokkuvolditava ekraaniga telefoni jätkuvalt väga-väga keeruline valmistada. Selle ilmestamiseks võtkem kätte kokku volditud paber või raamat ja avagem see: tagaküljele tekib volt, meie ekraan peab olema aga avamisel tasane,» selgitas Kevin Ho.