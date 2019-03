Rimi viis kliendikaardi mobiiliäppi

«Töötame aktiivselt selles suunas, et varsti saaks mobiilset kliendikaarti kasutada ka need nutitelefonide omanikud, kelle telefonis NFC-tugi puudub. NFC-toeta telefonides hakkaks kliendikaart tööle QR-koodi aktiveerimisel,» lisas selgitas Rimi turundus- ja kommunikatsioonijuht Andrija Arro.

Arro lisas, et MyRimi äppi ilmuvad peagi ka mobiilsed sooduskupongid, ostunimekirja koostamise võimalus ning tõikesõnumid, mis võimaldavad teavitada kliente koheselt erinevatest soodustustest ning personaalsetest pakkumistest. Uue äpiga on võimalik kontrollida ja aktiveerida personaalseid pakkumisi, vaadata nädalapakkumisi, näha Rimi raha kontojääki ning koguda digitaalseid kampaaniakleepse. Samuti laaditakse äppi üles pidevalt uusi retsepte.

Rimi Eesti Food AS kauplused kuuluvad Rootsi kapitalil põhineva Rimi Baltic AB kaupluste hulka, mille ainuomanikuks on ICA Gruppen AB. Kokku on Rimi Baltic AB-l kolmes Balti riigis 266 kauplust. Rimi pakub Eestis tööd ligi 2700 inimesele.