USA ei suuda sõja simulatsioonides mitte kuidagi Balti riike Venemaa eest kaitsta

RAND analüütik David Ochmanek nentis teisipäeval toimunud paneelil, et Pentagoni poolt tellitud sõja simulatsioonides kipub USA piltlikult öeldes «peksa saama» ning seda paljudes erinevates stsenaariumites. Ta toonitas, et USA-l ei ole mingit probleemi enda territooriumite kaitsmisega, kuid samas ei suuda nad takistada Venemaad ja Hiinat täitmast oma sõjalisi eesmärke, mille hulka kuulub näiteks liitlasriikide okupeerimine. Kõige raskemini kaitstavate liitlastena tõi ta välja Taiwani ja Balti riigid.

Kuidas on aga võimalik, et USA ei suuda takistada Hiinat ja Venemaad täitmast oma eesmärke, kui Ühendriigid kulutavad oma kaitseelarvele rohkem kui nad mõlemad kokku? USA sõjatehnoloogia on Ochmaneki sõnul tõepoolest maailma kõige arenenum, kuid RANDi simulatsioonidest tuleb samas välja, et ameeriklaste sõjamasin kui selline peidab endas mitmesuguseid nõrkusi, sest sõjavägi pole reageerinud piisavalt kiiresti mitmetele uutele ohtudele.

«Pea kõigis stsenaariumites valitseb F-35 taevast ja võidab sisuliselt kõik õhulahingud, aga seda ainult juhul kui ta maast lahti saab,» tõi näite USA endine asekaitseminister Robert Work, kes on aidanud RANDil korraldada simuleeritud sõjamänge juba aastakümneid. «Paraku hävitatakse simulatsioonides enamus neist juba enne õhku tõusmist pikamaa tiibrakettide poolt, mis on sihitud baaside ja õhkutõsuradade pihta» tõdes ta.

Ükskõik kui hea on lennuk, see peab Worki sõnul kusagil maanduma. Paraku on muutunud lennukikandjad ja suured õhubaasid tänapäeval aina haavatavamateks sihtmärkideks just kaugjuhitavatele pikamaa rakettidele. Hiina ja Venemaa on seda teades asunud mõlemad hoogsalt arendama aina kiiremaid ja pikema lennuulatusega tiibrakette ning nende kasutamiseks vajalikke radareid, sihtimissüsteeme ja kommunikatsioonisüsteeme.