Tallinnas alustab tegevust kaubikute äpirent

Kaubikute rentimiseks tuleb kasutada CityBee mobiilirakendust, kus on näha enda asukohale lähimad kaubikud ning millega saab alustada ja lõpetada teenuse kasutamist.

«Kõik toimingud, mis on kaubiku kasutamiseks vajalikud, saab teha läbi aplikatsiooni – registreerida kasutajaks, valida ja broneerida lähima kaubiku, avada ja sulgeda kaubiku uksed teenuse kasutamiseks ning tasuda kasutatud teenuse eest,» rääkis Citybee Eesti juht Heigo Protten.

Näiteks, kui suuremat sõidukit on vaja ainult 10-ks minutiks, siis tasutakse ka vaid kasutatud kümne minuti eest.

Teenuse kasutamiseks kulutatud aega hakatakse arvestama alles siis, kui kaubiku uksed on esmakordselt läbi äpi avatud. Lisaks sisaldab hind nii kindlustust kui kütust.

Esialgu hakatakse Tallinnas teenust pakkuma 20 uue Fiat Ducato kaubikuga, mis asuvad erinevate linnaosade parkimistsoonides.

Kui vaadata Leedu hindasid, siis minutitasu on seal Fiat Ducato kasutamis eest 25 senti, kuni ühe tunni tasu 8,9 eurot ning ööpäevatasu 39,9 eurot.

CityBee Eesti juhi sõnul on kaubikute asukohad valitud eelkõige selle järgi, kus inimestel võib tekkida vajadus suuremate veoste tegemiseks. Näiteks ehitus-, mööbli- ja elektroonikapoodide ning kaubanduskeskuste vahetus läheduses.

Sarnaselt Eesti varem tegutsenud Nutirendi teenusele, võib teenuse kasutamist alustada ühest parkimistsoonist ning lõpetada teises.

«Teisisõnu, kui võtad kaubiku näiteks Lasnamäelt, siis ei pea seda ilmtingimata tagastama just Lasnamäele, vaid võib tagastada ka Haaberstisse, Viimsisse või mõnda teise parkimistsooni. Oluline on, et tegemist oleks CityBee ametiliku parkimistsooniga, mis on rakendusest leitav,» selgitas Protten.

CityBee autojagamise teenust saavad kasutada kõik, kes on vähemalt 18-aastased ning kellel on kehtiv B-kategooria juhiluba. Kasutajaks registreerijad peavad esitama läbi äpi juhiloa koopia, et ettevõte saaks kontrollida selle kehtivust.

CityBee kaubikud jõuavad tänavatele aprilli alguses, samaks ajaks valmib ka mobiilirakenduse eestikeelne versioon.