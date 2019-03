Video: tuntud autoalarmides pesitses üüratu turvaauk

Pikaajalise kogemusega «eetilised häkkerid» firmast Pen Test Partners tuvastasid, et end häkkimatuna reklaaminud Pandora süsteemid võimaldasid tegelikult lähtestada suvalise kasutaja paroolid, kirjutab BBC .

Mis puutub Cliffordi, siis tuvastasid eksperdid, et täiesti tavalise kasutajakonto abil on võimlik ligi pääseda ka teiste kasutajate kontodesse, muuta nende paroole ja seejärel need üle võtta.