Hiina keelas kõigil Boeing 737 MAX 8 tüüpi lennukitel õhku tõusmise

Hiina on üks maailma suurmaid 737 MAX 8 lennukite operaatoreid, kus nimetatud mudeleid on kasutusel 97 tükki. Lennuameti sõnul kontakteeruvad nad lennukit valmistava ettevõttega Boeing ja USA lennuametiga, veendumaks, et nende kasutamine on tõepoolest ikka ohutu. Nii Etioopia kui ka Indoneesia õnnetused on alles uurimise all ja ekspertide sõnul pole hetkel tõendeid, mis viitaksid sellele, et kaks intsidenti võivad olla omavahel seotud.