USA õhujõud katsetasid edukalt droonist hävituslennukit

Mehitamata prototüüp-õhusõiduki arendasid koostöös välja USA õhujõudude uurimislabor ja Ühendriikide sõjatööstusettevõte Kratos. Drooni katsetati möödunud nädalal Yuma polügoonil Arizona osariigis, kus viidi edukalt läbi 76 minutit kestnud katselend. Droonile on kavandatud veel terve hulk täiendavaid katselende, et uurida, kuidas selle erinevad süsteemid töötavad.

Valkyrie eesmärgiks on olla F-35 hävitajatele «lojaalne kaaslane», kellele piloot saab oma lennukist käske anda. Droon võib lennata näiteks peremees-lennukist eespool ja teha luuret, vähendades nii ootamatuid ohte ja pakkuda vajadusel sihtimisandmeid. Samuti võib Valkyrie pakkuda täiendavat lahingmoona vaenulike sihtmärkide vastu ja tõmmata isegi enda peale vaenlase tuld. Ühte lennukit võib saata ka terve hulk taolisi mehitamata lennumasinaid.

Valkyrie suudab endaga kaasas kanda väikest hulka tarka moona (kui palju, pole täpsustatud) ning selle lennuulatuseks on ligemale 4000 kilomeetrit. Seda on rohkem kui enamustel USAs kasutuses olevatel hävituslennukitel. Paraku on ta hävituslennukitest märkimisväärselt aeglasem ja ei suuda saavutada näiteks ülehelikiirust.