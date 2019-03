Eesti digimaksu ei kehtesta

Üldiselt käib küsimus selles, et Euroopa tahab panna Facebooki, Google’i ja teised suured platvormid panna maksma iga liikmesriigi eelarvesse makse selle põhjal, kui palju ta nende reklaamiklientidel raha teenib. Hetkel makstakse makse reeglina Iirimaale või Luksemburgi loodud juriidilise keha kaudu, kuna neis riikides on vastavad maksud kõige madalamad.

Paraku on Euroopa riikide huvid olnud väga erinevad ja nii pole ühtset kokkulepet saavutatud. Eesti tahab aga üldse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) tasandi otsust, aga selle liikmeks on teatavasti ka tehnohiidude kodumaa USA.

Tõniste tõdes kokkuleppele jõudmine on tõesti veninud ning osa riike, mis tunnevad, et digiettevõtted ei panusta maksudega piisavalt võrreldes tavaliste ettevõtetega ja tegutsevad nii turul soodsamates konkurentsitingimustes, on liikumas siseriikliku maksustamise suunas.