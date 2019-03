20 aastat tagasi esilinastus tänaseks klassikaks kujunenud õudusfilm „Blair Witch Project“, mis oli tõepoolest õudne film. Ma ei suutnud seda isegi lõpuni vaadata, aga seda mitte selles sisalduvate õuduste tõttu, vaid seepärast, et ilma stabilisaatorita kaamera ajas mul otseses mõttes südame pahaks. Dji Osmo Pocket kaameraga poleks seda juba juhtunud. Seda enam, et DJI Osmo Pocket on hinnalt kättesaadav isegi filmitudengitele, kes filmi peategelased olid.

Välimus

Õige mitmes kohas kutsutakse DJI Osmo Pocketit seikluskaameraks. Mina selles väga kindel ei ole. Seikluskaamerad on reeglina sellised väikesed kuubikud, mis kilomeetrite kõrguselt alla kukkudes säilitavad oma töökindluse. Osmo Pocketi kaameraosa seevastu liigub pealtnäha üpris hapra ’kaela’ otsas, mis kardetavasti kõvemat põrutust üle ei ela. Ma võin ju eksida, aga proovima ma Osmo Pocketi vastupidavust ei hakanud. Pigem on tegu kaameraga, millega seikluseid turvalisest kaugusest filmida. Seda enam, et sellega ka kiiremad seiklused värinavabalt jäädvustuvad. Õnneks kuulub Osmo Pocketiga ühte komplekti tõhus ja piisavalt jäik plastümbris, mis vähemalt puhkehetkel peaks õrnavõitu kaamerale kindlat kaitset pakkuma. Ümbrise disain tundub olevat meeldivalt läbimõeldud, et seda kasutada ka mõningate lisadega, mis kaamera komplekti kuuluvad. Nimelt USB-C- ja lightning-adapterid kaamera ühendamiseks kas Android-telefoni või iPhone’iga. Kaamera ja telefoni ühendus on lahendatud üpris elegantselt, kuid ka siin oleks võimalik väike areng paremusele. Nimelt on telefoniadapteri pesa kaetud väikese plastplaadiga, mis adapteri paigaldamisel tuleb eemaldada. Paraku pole ühtegi sobivat kohta ei kaamera ega kaameraümbrise juures, kus seda adapterikatet viisakalt säilitada, et pisike vidin kaduma ei läheks.