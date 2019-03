Aasta esimene investeerimispomm: idufirma Glia kaasas 20-miljonit dollarit

Kolme aasta eest Tartus SaleMove nime all loodud ettevõte arendab finantsettevõtetele mõeldud digitaalset klienditeenindusplatvormi. B-Seeria investeering kaasati peamiselt riskikapitaliettevõttelt Insight Venture Partners, aga ka juba olemasolevatelt investoritelt.

Investeeringuga kaasneb see, et Insight Venture Partnersi tegevdirektorist Lonne Jaffest saab Glia nõukogu liige.

Kokku on Glia tänaseks kaasanud juba 29 miljonit dollarit, varem olid sellesse investeerinud juba Tola Capital, Wildcat Capital Management ja Grassy Creek.

Insight Venture Partnersi tegevdirektor Lonne Jaffe sõnul on Glia tehnoloogia elegantne segu ühisbrausimisest (cobrowsing), videovestlusest, häälsuhtlusest ja masinõppel toimivast juturobotite raamistikust. See ühildub Amazon Lexi, Google Dialogflow, IBM Watsoni ja teiste platvormidega.

«Glia on New Yorgi tehnoloogilise ökosüsteemi üks säravamaid tähti ning meil on väga hea meel varustada Glia suurepärast meeskonda kapitaliga ja aidata neil mastaape suurendada, et kiire kasv jätkuks ka 2019. aastal ja edaspidigi,» rääkis ta.

Glia tootearendus sai alguse Tartus 2012. aastal, kui ettevõtte CTO Carlos Paniagua oli lõpetamas Tartu Ülikooli tarkvaratehnika eriala. Praeguseni arendatakse toodet Tartus ja Tallinnas ning lisaks toimuvad ka toote disain ja müük koostööna Eesti ja New Yorgi vahel.

Glia klienditeeninduse platvormi arendamisega tegeleb hetkel 21 inimest Tartus. Lisaks toimuvad ka toote disain ja müük koostööna Eesti ja New Yorgi vahel. Kokku on kahes riigis palgal üle 60 töötaja. Möödunud aasta viimases kvartalis tasuti Eesti tööjõumakse ligi 98 000 eurot.

Saadud rahastusega kavatseb Glia laiendada tootearendust, müüki, turundust ja kliendilahendusi uute töötajate ja taristuga, et veelgi kiiremini muuta finantsasutuste kliendisuhtlust.

Eelmise aasta lõpus töötas Glia disainijuht Rasmus Raal kolm kuud New Yorgi peakontoris, et luua toona SaleMove’ina tuntud ettevõttele uut brändi. Uus Glia-nimeline bränd avalikustati selle aasta veebruaris.

«Ettevõtte algne visioon oli soodustada müüki, kuid olime sellest kaugele edasi arenenud,» sõnas Raal. «SaleMove ei kirjeldanud enam hästi seda, mis väärtust me oma klientidele pakume. Me tahtsime luua brändi, mis oleks omapärane ja silmapaistev ning esindaks meie olemust ettevõttena.»

Glia tuleneb vanakreeka sõnast «γλία» ehk «liim» ja gliiarakud on ajus levinuimad rakud, mis kaitsevad närvirakke ning varustavad neid toitainete ja hapnikuga.

Glia kliendibaasilt saadav aastane jooksevtulu on kolmandat aastat järjest enam kui kahekordistunud.

Glia loob digitaalseid suhtlusmomente, mis lihtsustavad ja muudavad finantsasutuste ja klientide vahelist suhtlust, kasutades teksti, heli, videot, ühisbrausimist ja tehisintellekti.

Insight Venture Partners on ülemaailmne riskikapitali- ja erakapitali investeerimisfirma, kes investeerib suure kasvupotentsiaaliga tehnoloogia- ja tarkvaraettevõtetesse. Insight asutati 1995. aastal. Selle hallata on praegu üle 20 miljardi dollari ja see on investeerinud üle maailma enam kui 300 ettevõttesse. Eestiga seotud idufirmadest on see investeerinud näiteks Pipedrive’i.